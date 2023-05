Declarațiile lui Anghel Iordănescu despre ”tricolori”, FCSB și CFR Cluj: ”Nu suntem oare prea pretenţioşi?”

Fostul selecţioner al României, Anghel Iordănescu, a vorbit despre situația prin care trec ”tricolorii”, antrenați de fiul său, Edi Iordănescu. El susține că performanţele slabe ale echipelor de club din România în cupele europene se observă şi în meciurile reprezentativei.

De asemenea, Iordănescu a spus că FCSB și CFR Cluj nu au avut rezultate și calificări importante până în cupele europene.

”Şi eu am trecut în 93 prin momente delicate, şi eu am avut probleme, am fost contestat. Îmi amintesc că au fost câteva schimbări pe care le-am făcut.

În SUA, i-am avut pe Panduru, Gâlcă, Vio Moldovan, şapte-opt jucători tineri pe care îi pregăteam pentru ceea ce urma să vină.

Este adevărat (n.r. că naţionala a creat pretenţii după 94). Ceea ce a urmat, aici e marea noastră greşeală, a celor care suntem în fenomen, am rămas cu aceleaşi pretenţii. Lucrurile şi vremurile au schimbat fotbalul.

Ce înseamnă competiţia noastră internă? Avem doar doi jucători care au jucat în cupele europene. Ce a reprezentat prezenţa FCSB-ului în cupele europene? De aici ar trebui să privim realitatea fotbalului românesc”, a declarat Iordănescu Sr., pentru Orange Sport.

”Nu suntem oare prea pretenţioşi? Am fost extrem de surprins de reacţia Arenei Naţionale la meciul cu Belarus, de susţinerea fanilor”, a adăugat fostul mare selecţioner al României.