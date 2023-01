Declarațiile lui Claudiu Keșeru după conflictul cu Ilie Poenaru: ”S-au schimbat energiile”

Claudiu Keșeru a vorbit despre perioada petrecută în tricoul celor de la UTA, echipă cu care a semnat la începutul sezonului.

După niște luni tumultoase jucate alături de arădeni sub comanda lui Ilie Poenaru, Keșeru a spus că în prezent se simte bine în echipă, odată cu venirea lui Laszlo Balint.

„Sper să am acelaşi impact pe care l-am avut de când am început să joc. Bineînţeles, cu orice contribuţie pe care o pot avea la ridicarea echipei din acea zonă.

(n.r. – ce s-a schimbat?) Probabil energiile, asta am simţit în momentul în care a fost această schimbare. Din punct de vedere al conştientizării situaţiei, al profesionalismului, s-a văzut o schimbare la toate capitolele.

Cu ce realizăm acum, cu o vreme mai bună care să ne asigure terenul în condiţii practicabile, cred că vom avea rezultate mai bune. Un loc 8-10 ar fi ok.

Am muncit suplimentar, pentru că ştiam că dacă va interveni o schimbare, nimeni nu va aştepta să intru în formă. În momentul în care se producea schimbarea, eu trebuia să fiu la turaţie maximă. Am reuşit, am înscris cinci goluri în două luni, am revenit cât de cât la statistica mea normală”, a declarat Claudiu Keșeru, potrivit Orange Sport.