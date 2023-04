Declarațiile lui Gabi Iancu despre Toni Petrea, în urma scandalului izbucnit la partida Chindia – Hermannstadt

FC Hermannstadt a câştigat, scor 2-1, meciul susţinut, duminică, în deplasare, în compania echipei Chindia Târgovişte, în etapa a treia din play-out-ul Superligii.

Gabi Iancu a fost eliminat după ce i-a adresat injurii unui suporter. La sfârșitul partidei, Toni Petrea i-a reproșat lui Marius Măldărușanu că ”a avut bulan”, afirmație pe care cel din urmă a negat-o.

Gabi Iancu a declarat că a auzit discuția celor doi și a confirmat afirmațiile antrenorului său și i-a reproșat ieșirea lui Toni Petrea.

”Antrenorul lor ar trebui să fie puțin mai fair-play, nu să dea noroc cu antrenorul nostru și să-i spună că ‘Eu n-am bulanul nostru’. S-a întâmplat după meci, așa i-a reproșat”, a spus Gabi Iancu.

”Am greșit, am cedat. Îmi cer scuze, sper să nu primesc multe etape. Sunt jucători care înjură arbitrii pe teren și nu primesc roșu, dar am greșit, îmi pare rău. Nu am cedat de prea multe ori în carieră, probabil pe fond de oboseală”, a declarat Gabi Iancu.