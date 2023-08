Declarațiile lui Harry Kane, după ce a înscris un gol la debutul în Bundesliga

Echipa germană Bayern Munchen a învins vineri, în deplasare, scor 4-0, Werder Bremen, în meciul de debut al noului sezon din Bundesliga.

Fotbalistul englez Harry Kane a debutat la Bayern Munchen cu gol şi a declarat că a avut „fluturi în stomac” înaintea partidei.

„A fost o seară minunată. Am început foarte bine, cu un gol în primele minute. Am fost puţin nervos şi emoţionat de joc. Bineînţeles, am avut fluturi în stomac, dar, ca întotdeauna, când intru pe teren, instinctul preia controlul”, a spus Kane.