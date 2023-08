Declarațiile lui Laszlo Dioszegi, înaintea partidei Bodo/Glimt – Sepsi

Sepsi Sfântu Gheorghe va lupta pentru calificarea în grupele Conference League pe terenul celor de la Bodo/Glimt, în returul play-off-ului, în această seară, de la ora 19:00.

Patronul lui Sepsi susține că jucătorii săi vor da tot ce au mai bun astfel încât să reușească calificarea în grupele unei competiții europene.

De asemenea, Dioszegi a adus în discuție prima promisă jucătorilor, în valoare de 25.000 de euro, dacă își vor îndeplini obiectivul.

”Sunt 14-15 grade, puțin înnorat, dar perfect pentru fotbal. E o atmosferă de sărbătoare la Bodo. Toate apartamentele sunt pline cu steagurile echipei, sunt încrezători, dar noi vrem să facem imposibilul.

După ce am văzut ieri, nu dau prea multe șanse echipei noastre, sunt siguri că ne vor învinge. Au și un atu, că meciul se joacă pe teren sintetic. Am văzut ieri la antrenament diferența dintre terenul normal și cel sintetic, mingea circulă mult mai repede și nu sare. Am încredere că băieții vor da sută la sută și vom face o surpriză.

Un singur antrenament au făcut pe sintetic, dar ieri am avut o oră la dispoziție să ne antrenăm pe terenul lor. Terenul nostru sintetic e mult mai bun decât al lor, dar asta este, ne adaptăm.

Mi-a fost teamă de Bodo/Glimt, am zis că ei au 75 la sută șanse, acum spun că au 65 la sută. Am încredere în echipă, în staff că își vor da silința. E cel mai important meci din istoria clubului. Ar însemna un lucru foarte mare să intrăm în grupele Conference League. Nu prea avem suporteri, e foarte departe și nu există zbor direct. Vor veni 30-40 de inși, dar nu vom avea o galerie.

Sunt prețuri extraordinar de mari, sunt de trei ori mai scumpe toate lucrurile. Am zis 25 de mii de euro net pentru calificare (n.red. primă). Cuvântul nostru este sfânt.

Știam că Ciobi e un antrenor bun și vom avea rezultate, dar nu ne-am gândit așa departe. Ne-am gândit să nu pierdem. Ce a făcut Bergodi, ne-am gândit să mergem pe același drum, nu ne-am gândit că vom ajunge până la play-off și vom fi la 90 de minute de grupe. Mă gândesc că vor fi goluri. Am încredere sută la sută în băieți, în staff, noi vrem să câștigăm cu orice preț”, a declarat Laszlo Dioszegi la emisiunea Liga Digi Sport.