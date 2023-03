Declarațiile lui Marc Marquez după accidentul pe care l-a provocat la Marele Premiu al Portugaliei la Moto GP

Marc Marquez a provocat un accident grav în turul trei al Marelui Premiu al Portugaliei, când pilotul echipei Honda a intrat direct în Miguel Oliveira, iar cei doi au căzut pe pistă.

Un blocaj al roții din față a motocicletei lui Marquez ar fi fost cauza accidentului, iar pilotul a ratat ieșirea din viraj și s-a izbit de Oliveira.

Cei doi au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă, în prezent, piloții sunt în afara oricărui pericol. Cu toate acestea, Marquez a fost sancționat.

Pilotul spaniol a declarat că înțelege de ce a fost penalizat, iar singurul lucru care contează este că Oliveira este în stare bună.

”Să particip în Argentina? Nici nu vreau, nici nu pot răspunde acum. Nu asta este important. Ce contează este că Miguel Oliveira este bine. Azi, alt pilot a căzut din vina mea. M-am simțit foarte rău. Mi-am cerut iertare lui și echipei sale. Le cer iertare tuturor fanilor portughezi. Nu a fost intenția mea să comit acea greșeală și să îmi închid cursa în felul acesta.

Accidentul a fost provocat de blocarea roții din față. Intenția mea nu era de a-l depăși pe Martin, pentru că era departe, dar, după acel blocaj, când am lăsat frânele, motocicleta s-a înclinat. Am reușit să îl evit pe Martin, dar nu am putut să îl feresc pe Miguel. Am fost foarte îngrijorat pentru că a fost o lovitură puternică.

Am fost îngrijorat pentru Miguel, nu am realizat că avea o fractură și nici că eu aveam genunchiul deschis. Mi-am dat seama atunci când am ajuns la boxe.

Pentru această eroare am fost penalizat la Marele Premiu al Argentinei. Accept pe deplin sancțiunea, respect și înțeleg măsura. Trebuie să învățăm din asta”, a spus Marc Marquez, conform Marca.