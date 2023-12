Declarațiile lui Marius Măldărășanu după victoria cu Universitatea Craiova: ”Mă bucur nespus!”

Hermannstadt a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii.

După meci, Marius Măldărășanu a oferit mai multe declarații.

El a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Baba Alhassan la FCSB.

”E greu, nu avea cum să fie altfel, când ai în față jucători cu calitate. Mă bucur nespus pentru această victorie. Felicit băieții pentru reacție. Un joc foarte bun din punct de vedere tactic, am stat foarte bine defensiv, dar era normal să câștige anumite dueluri și să aibă multe faze fixe. Când nu ne-am apărat bine l-am avut pe Cătă în poartă, de aia l-am avut pe Gabi, care a marcat. Îi felicit pe toți, au avut o atitudine foarte bună. Mă bucur că nu au picat mental când Craiova a egalat. I-am încurajat, e normal să jucăm în continuare cum am făcut-o până la golul primit. Poate jucătorii sunt supărați, normal că nu le convine să nu joace, dar l-am văzut pe Gabi motivat. Este vorba despre inspirație. La meciul cu UTA, eu l-am pierdut. Dacă faceam dubla schimbare cu două minute mai devreme, nu mai luam gol. Contează că am câștigat trei puncte mari, urcăm pe loc de play-off, vedem ce va fi.

Nu știu dacă e sută la sută făcut (n.red. transferul lui Baba Alhassan), știu că sunt discuții și cu FCSB și cu Rapid. Va face față, este un jucător care s-ar completa la mijlocul terenului cu Olaru. Baba e un jucător cu personalitate, se pretează ca mijlocaș central, ca inter. Nu sunt subiectiv. El putea pleca de anul trecut, a avut un sezon bun, dar chiar dacă pare matur, e un copil. A avut o cădere, dar e un jucător care ne ajută. Ne vom baza pe el până la final. Chiar dacă e o realitate că suntem în discuții cu FCSB, va juca și împotriva lor.

E un jucător puternic mental, dar e la Hermannstat, are liniște. Au fost momente în care a jucat destul de rău, dar eu îl țineam în echipă. Conducerea l-a susținut. Acolo sunt alte cerințe, altă presiune, depinde de el, dar e destul de bine mental.

Ne trebuie mai mult echilibru. Suntem un club destul de proaspăt înființat, vrem să sărim etapele. Play-off-ul e la nivel de dorință. Dacă o vom realiza, ar fi senzațional, dar ne trebuie mai mult echilibru”, a spus Marius Măldărășanu.