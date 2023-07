Declarațiile lui Marius Șumudică după ce s-a vehiculat că ar fi putut deveni antrenorul Universității Craiova

Universitatea Craiova l-a demis pe Eugen Neagoe după doar două etape din noul sezon, iar Mihai Rotaru a început imediat negocierile cu Laurențiu Reghecampf.

Marius Șumudică este liber de contrac după ce a părăsit gruparea Al-Raed și a vorbit despre postul de antrenor al clubului din ”Bănie”.

El a declarat că nu a discutat cu Mihai Rotaru să îl înlocuiască pe Eugen Neagoe.

”Nu a fost nimic. Craiova e un capitol închis. Nu a vorbit nimeni cu mine! Ce să fac, să inventez? S-a vehiculat prin presă numele meu, atâta tot. Nu am avut nicio discuție. Am înțeles că au luat decizia de a-l instala pe Reghecampf. Nu am ce să discut despre acest subiect.

Mă gândeam, dar dacă nu ești dorit, de ce să discutăm? Nu m-am propus nicăieri. Am crezut că am șansa să devin antrenorul Rapidului, nu s-a putut, am înțeles. M-au deranjat anumite declarații, am fost și eu un pic irascibil”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport Special.