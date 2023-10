Declarațiile lui Nicușor Bancu după meciul cu FC Voluntari: ”Se poate întâmpla oricui”

FC Voluntari și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 0-0, în etapa a 12-a a SuperLigii.

Alexandru Mitriță a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 51 al partidei.

Astfel, oltenii rămân pe locul patru în campionat, cu 22 de puncte după primele 12 etape, iar FC Voluntari ocupă locul 12, având tot atâtea puncte obținute.

Nicușor Bancu a declarat, la finalul meciului, că ilfovenii au jucat mult prea defensiv. De asemenea, fotbalistul a fost convocat la națională și a vorbit despre ”dubla” cu Belarus și Andorra.

”Am făcut un joc bun, am făcut ce am pregătit la antrenament, dar e greu pe un teren mic și cu o echipă care se apără în opt-nouă jucători. Sunt greu de desfăcut. Am putut să marcăm din acel penalty, dar nu a fost să fie și mergem mai departe. Vreau să mă gândesc la națională acum și să joc cât mai bine.

Nu suntem în cea mai bună formă, asta e clar, dar am încercat să ne creăm ocazii. Per total, cred că meritam să câștigăm, am avut penalty, am avut ocazii. Voluntari nu au arătat mai nimic, doar s-au apărat. Nu ai cum să fii supărat Mitriță, se întâmplă oricui să rateze. Trebuie să meargă mai departe, e un jucător foarte bun și cu siguranță își va reveni.

Trebuie câștigăm fiecare meci, să adunăm puncte, să avem continuitate. Cu siguranță fanii vor mai mult, la fel cum vrem și noi. Nu a fost să fie, este o pasă puțin mai proastă. Când vrei să te bați la titlu și nu câștigi aici, la Voluntari, e un pas greșit. Vreau să le zic suporterilor că încercăm să dăm totul pe teren, exact cum am făcut și până acum. Suntem o echipă, tragem toți unul pentru celălalt. Din păcate, nu toți au o zi bună în fiecare meci, dar trebuie să ne revenim.

Cei care rămân acasă în perioada următoare trebuie să lucreze mai mult, iar eu să revin în formă și sănătos. Mă așteptam să primesc galben, nu ai cum să nu primești. Asta e, ce pot să fac, trece perioada de suspendare și voi reveni”, a declarat Nicușor Bancu.

”Suntem încrezători, am făcut două partide foarte bune, mai puțin cu Israel în a doua repriză, dar cu cei din Kosovo am jucat foarte bine, am meritat victoria și acest lucru ne dă un moral foarte bun.

Mergem cu încredere înapoi la lot și alături de mister trebuie să pregătim cât mai bine aceste două meciuri, să ne întoarcem cu trei puncte din Belarus, iar meciul de acasă să-l câștigăm fără probleme”, a mai spus Bancu la finalul partidei.