Declarațiile lui Novak Djokovic, după eliminarea de la Australian Open: ”Am fost șocat”

Jannik Sinner a transformat cea mai aşteptată confruntare de la Australian Open 2024 într-un spectacol personal, printr-o victorie dominantă în faţa lui Novak Djokovici, de 10 ori campion la Melbourne.

Victoria italianului în faţa numărului 1 mondial nu este un şoc, dar scorul de 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3 este unul dintre cele mai surprinzătoare din istoria recentă, notează site-ul ATP.

Djokovic a oferit primele declarații după eliminare.

”M-a întrecut complet… Am fost șocat de nivelul meu într-un mod negativ…

Acesta a fost unul dintre cele mai proaste meciuri de Grand Slam pe care le-am jucat vreodată. Cel puțin asta îmi amintesc.

Am multe lucruri de care să fiu mândru aici, la Australian Open, dar știam că toate lucrurile bune au și un sfârșit, la un moment dat.

Am câștigat aici și când am jucat mai puțin bine, astfel că nu sunt altfel decât bucuros că am mai avut o șansă să joc și anul acesta la Melbourne”, a spus Novak Djokovic, după eliminarea de la Australian Open, citat de Eurosport.

Djokovic va rămâne pe locul 1 în următoarea ediţie a clasamentului ATP. Sinner ar putea urca pe locul 3.