Declarațiile lui Rădoi înainte de partida cu Dinamo

Universitatea Craiova va întâlni pe teren propriu pe Dinamo, sâmbătă, de la ora 21:00, într-un meci din etapa a 11-a a SuperLigii.

Înainte de meci, Mirel Rădoi a oferit mai multe declarații.

„(n.r. Meciul de mâine seară se poate constitui şi un bun prilej de a vedea pe ce vă puteţi baza şi cum să abordaţi meciul din Conference League?) Nu, şi vă spun de ce. Chiar dacă ar fi adevărat, aş recunoaşte doar pe jumătate, dar nu, pentru că dacă voi auzi pe cineva că va vorbi despre partida la Rakow, la fel, nu va face parte din lot la partida din Polonia, cum am făcut şi la returul cu Basaksehir.

Noi trebuie să ne concentrăm pe Dinamo şi după aceea avem destule zile să ne gândim şi la următorul adversar. Cea mai importantă partidă, şi în momentul ăsta nu e doar pentru echipă, nu e doar pentru club şi este şi pentru suporteri, e partida cu Dinamo.

Deci oricine altcineva doreşte să se gândească la Rakow, din punctul meu de vedere, poate să vină la mine, să se ducă acasă, să-şi petreacă timpul cu familia şi nu avea niciun fel de problemă.

Pentru că dacă cineva simt că nu va fi concentrat cu Dinamo, nu că nu va juca, nu va fi nici în lotul pentru această partidă.

Deci pentru noi cea mai importantă partidă în acest moment este Dinamo. Cel mai bun prilej pentru a câştiga este ultimul antrenament de azi ca să vedem cine va face parte din lot şi să ne putem da şi noi seama în totalitate despre primul 11 cu Dinamo”, a explicat Rădoi.

„Băieţii s-au pregătit foarte bine săptămâna aceasta, era şi normal, ne aşteaptă un derby şi cred că nu este nevoie de nicio motivaţie din partea altor persoane, inclusiv a mea, pentru că e de ajuns importanţa acestei partide.

Pentru noi va fi un meci foarte important, având în vedere că în meciul trecut nu am reuşit să luăm cele trei puncte. Trebuie să ne luăm revanşa faţă de suporterii noştri şi, în primul rând, faţă de noi şi nu ne mai permitem să mai pierdem punct sau puncte.

Deocamdată probleme mari nu avem. Avem probleme minore, să spun, dar ceva grav până acum nu avem. Inclusiv cei care erau, Vasile şi Nicola, se antrenează normal cu echipa. Din punctul ăsta de vedere, doar dacă apare ceva la antrenamentul de azi”, a spus Mirel Rădoi la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Dinamo.