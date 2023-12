Declarațiile lui Răzvan Patriche după o nouă înfrângere a lui Dinamo: ”Avem nevoie de goluri și de puncte!”

Universitatea Cluj a învins, luni seară, în deplasare, scor 1-0, pe Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.

La finalul meciului, Răzvan Patriche oferit mai multe declarații.

Jucătorul lui Dinamo a încercat să explice forma dificilă prin care trece clubul.

”Nu reușim să înscriem și e foarte greu, nu știu ce să vă spun. Părerea mea e că am controlat jocul, ne lipsește golul, ce să ne lipsească?

Este foarte important în acest moment moralul. Venim după o serie foarte rea și nu reușim să scoatem capul. Am făcut un meci bun, nu putem să spunem că am făcut un meci rău, dar am pierdut. E greu așa.

Nu vorbim niciodată despre înfrângeri, mereu încercăm să vorbim despre ce e mai bine. În momentul ăsta avem nevoie de goluri și de puncte. Părerea mea e că am făcut un meci bun. Aș prefera să facem un meci prost și să câștigăm. Toate meciurile sunt importante pentru că nu avem puncte”, a declarat Răzvan Patriche.