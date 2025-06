Declarațiile lui Răzvan Sava înainte de Campionatul European U21: ”Suntem pregătiți să dăm totul”

Naționala de fotbal Under 21 a României este în cantonamentul de pregătire din Austria, premergător Campionatului European 2025.

Răzvan Sava, portarul celor de la Udinese, a vorbit despre obiectivul pe care și l-a stabilit pentru acest sezon, acela de a depăși performanța din 2019, când România U21 a ajuns în semifinale.

”Ne apropiem de startul turneului. Pentru mine sunt zile pline de concentrare, determinare, cu o intensitate maximă. Abia aștept să înceapă acest turneu. Italia este o națională care are foarte mulți jucători din Serie A, Serie B și Premier League. Ne așteaptă un meci intens, greu.

Suntem pregătiți să dăm totul pentru noi și pentru România. Cred că putem ajunge foarte departe. Suntem un grup unit, sunt meciuri foarte frumoase de jucat în care trebuie să dăm totul. Avem ca un obiectiv să depășim performanța din 2019.

În primul rând trebuie să ne facem treaba, să ne bucurăm de acest moment că suntem la EURO și să dăm totul. A fost o accidentare care a venit la un moment nepotrivit. Nu putem alege momentul în care se întâmplă. Când timp am fost în afara terenului am încercat să pun la punct câteva minusuri pe care le am și să mă reîntorc cât mai puternic.

(n.r. despre transferul în Serie A) A fost o trecere la care visam de când m-am întors în România la CFR. A fost un vis. Ritmul, intensitatea sunt mult mai ridicate, dar m-am adaptate repede. L-aș caracteriza ca un moment plin de fericiri, reușite, dar și de chestii mai negative, din care am învățat multe. Sper să vină cât mai mulți români să ne susțină. Să câștigăm atât pe teren cât și în tribune”, a declarat Sava într-un interviu pentru FRF.TV.