Declarațiile lui Robert Ilyeș după Csikszereda – Oțelul: ”Mă bucur că am ieșit de pe ultimul loc”

FC Csikszereda a remizat, scor 1-1, cu Oțelul, în etapa a 8-a a SuperLigii.

Astfel, Csikszereda a obținut al doilea punct și nu mai riscă să fie pe ultimul loc în clasament.

La finalul partidei, antrenorul Robert Ilyeș a oferit o primă reacție despre evoluția elevilor săi.

„Per total, ca joc, cred că meritam mai mult. Marcă înregistrată la noi, luăm gol la prima ocazie. Mă bucur că am avut reacție. În actul secund am controlat jocul, însă nu am fructificat ocaziile. Nu e vorba de oboseală, am avut o echipă mixtă în Cupă. Am schimbat sistemul, în 4-4-2. Cred că la mijloc am suferit foarte mult. În repriza a doua am făcut o repriză excelentă.

Noi muncim ca celelalte echipe, dar nu avem experiența necesară să nu primim gol. La prima ocazie adversarul ne taxează. Mă bucur că am ieșit de pe ultimul loc, dar mă încântă cel mai mult jocul prestat în repriza secundă”, a declarat Robert Ilyeș, la finalul partidei cu Oțelul.