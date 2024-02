Declarațiile lui Zeljko Kopic după victorie cu FC Hermannstadt: ”Nu am meritat cele trei puncte pentru că am jucat spectaculos”

Dinamo a învins FC Hermannstadt, scor 1-0, din etapa cu numărul 28 a Superligii României.

Goncalo Gregorio a înscris unicul gol al partidei, în minutul 25, din pasa lui Pavicic.

Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit de victorie și i-a felicitat pe jucătorii săi.

”Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Nu am meritat cele trei puncte pentru că am jucat spectaculos, noi am controlat partea defensiva. Ca să meriți toate cele trei puncte trebuie să ai o mentalitate puternică și sunt mulțumit de jucătorii mei și îi felicit.

Unii jucători sunt obosiți, unii dintre ei nu au făcut pregătirea cu noi, dar cu atitudinea asta și cu fanii în spate a fost incredibil să lupți.

Orice joc este important, dar în aceste circumstanțe a fost foarte important să câștigăm. Hermannstadt este o echipă foarte bună, puternică și rapidă. Știam că nu putem să îi batem dacă controlam ofensiva, de aceea am pus trei atacanți. Prima idee a fost să le dăm posesia și să înscriem pe contraatac. Au fost foarte buni și am realizat că este o echipă bună”, a spus Zeljko Kopic.