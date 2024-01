Declarațiile noului portar de la Rapid: ”Am vorbit chiar de dimineaţă cu Horaţiu, mi-a urat succes!”

Horațiu Moldovan a ajuns la Atletico Madrid.

Rapid a avut nevoie de portar, pentru a acoperi postul liber.

Recent, echipa din Giulești a oficializat transferul lui Marian Aioani de la Farul, iar portarul a oferit mai multe declarații.

”Mă bucur că sunt aici şi sper să facem o treabă foarte bună. Am simţit să vin la Rapid. Am simţit că este un proiect bun şi că va fi ceva de succes, că acesta este drumul cel bun pentru mine. Am vorbit chiar de dimineaţă cu Horaţiu, mi-a urat succes!

Suporterii Rapidului sunt foarte frumoşi, de fiecare dată când joacă în Giuleşti, împing echipa spre victorie şi acesta este un lucru foarte important pentru că trebuie să existe o conexiune între suporteri şi echipă”, a declarat Aioani, conform site-ului oficial al lui Rapid.