Declarațiile selecționerului Elveției înaintea partidei cu România din preliminariile pentru EURO 2024: ”Este minunat”

Selecționerul Elveției, Murat Yakin, a oferit mai multe declarații înaintea partidei disputate cu România pe 19 iunie, la Lucerna, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

El a declarat că ”este minunat” că meciul se va disputa cu ”casa închisă”.

”Iar în curând, vom putea juca şi la Berna, fiindcă din 2025 va exista din nou gazon natural pe stadionul Wankdorf”, a adăugat Murat Yakin.

Yakin a fost întrebat dacă țara sa este o națiune fotbalistă și a răspuns: ”Da, este adevărat”.

De asemenea, selecționerul susține că nu reprezintă o problemă faptul că Elveția are mulți portari importanți.

”Prefer să fie aşa decât invers”, a spus el, potrivit Agerpres.

Antrenorul a explicat cum există atât de mulți goalkeeperi valoroși în Țara Cantoanelor.

”Datorăm asta în primul rând celui care este antrenorul nostru cu portarii, Patrick Foletti, Fox cum i se spune, care se ocupă şi de formarea antrenorilor cu portarii din Elveţia.

Este o legendă. Descoperă talentele, le însoţeşte de la cea mai fragedă vârstă şi le formează nu doar pe plan tehnic, dar şi personal. Are un ochi pe care eu nu îl am. Poate spune dacă un jucător are calităţile pentru a deveni un portar mare”, a precizat Yakin.

Tehnicianul a vorbit şi despre Yann Sommer.

”Da, Yann este efectiv un mare portar, un om foarte simpatic şi un model pentru tineri”.