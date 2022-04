„Degeaba driblezi cu unul dacă o pierzi la al doilea!”. Gigi Becali își face praf unul dintre favoriți

FCSB a pierdut în ultima etapă de campionat, acasă, împotriva Universității Craiova (0-2). Prestația elevilor lui Toni Petrea, a lăsat de dorit, iar patronul Gigi Becali nu și-a menajat jucătorii.

Gigi Becali l-a criticat pe unul dintre fotbaliștii aduși în această iarnă. Văzut ca o piesă importantă la mijlocul echipei, fotbalistul are de înfruntat critica patronului.

„Pasează, mă, că stai pe bancă, mă Edjouma! ”

Patronul FCSB-ului a vorbit despre prestația lui Malcom Edjouma, unul dintre favoriții săi. Se pare că acum, mijlocașul francez a fost luat în colimator de Gigi Becali.

„Lui Toni Petrea îi aparține reprofilarea lui, nu mie, eu nu am spus niciodată să joace pe dreapta. Oricum echipa dacă era bine Tănase, Coman, Keșeru. Cordea a uitat fotbalul, nu mai știe, și noi am fost bine, dacă Cordea nu mai e, Tănase doar pase greșite, nu l-am văzut în viața mea atât de slab pe Tănase.

Edjouma ăla am zis când a venit am zis să vezi ce milioane iau pe el, primul meci, al doilea meci, ‘mamă, ce fotbalist, extraordinar, de când caut!’ A jucat bine două meciuri acum, gat, s-a văzut Maradona, eu driblez, nu mai pasez eu, bă, pasează, mă, că stai pe bancă, mă Edjouma. Ia să vezi cum stă pe bancă acum, când a venit în primul meci pac-pac din prima, ce fotbalist, acum i s-a urcat la cap, când prinde mingea are trei situații de pasă dar el driblează, degeaba driblezi cu unul dacă o pierzi la al doilea”, a declarat Becali, conform sport.ro.

Edjouma a ajuns la FCSB, în această iarnă, de la FC Botoșani. Becali le-a plătit moldovenilor suma de 330 de mii de euro pentru serviciile mijlocașului francez.

La Botoșani, Edjouma a bifat 23 de meciuri, a marcat 4 goluri și a oferit 4 assist-uri. La FCSB, francezul a bifat până acum 8 partide și a înscris 2 goluri.

Conform Transfermarkt, Malcom Edouma, în vârstă de 25 de ani, valorează 700 de mii de euro.