Deian Sorescu a reacționat după transferul la FCSB: „Sunt nerăbdător să încep primul antrenament!”

Deian Sorescu este oficial noul număr 22 din echipa FCSB-ului. Fotbalistul a venit sub formă de împrumut, de la Rakow, însă FCSB îl poate transfera definitiv la vară.

Odată prezentat, Sorescu a oferit și o primă reacție. Iată ce a spus noul jucător al bucureștenilor.

„Sunt nerăbdător să încep primul antrenament!”

„Mă simt bine și sunt nerăbdător să încep primul antrenament cu băieții. A fost ceva pe moment, nu m-am gândit că aș putea face schimbarea asta în cantonament, direct, dar repet: mă bucur că am reușit să vin la o echipă mare, cu un istoric foarte bogat și sper să facem treabă bună împreună.

Clar că nu mă așteptam (n.r – să se transfere la FCSB în cantonament), dar tot glumeam cu băieții. Ei tot ziceau: ‘Hai, mă, te mai așteptăm mult?’, dar eu nu mă așteptam. A fost ceva pe moment, de la o zi la alta și am ales împreună cu agentul să luăm o decizie.

Pe plan profesional vreau să am continuitate, așa cum am avut în ultima parte în campionatul Poloniei, unde am avut evoluții bune, vorbesc din punct de vedere statistic. Cu echipa vreau să ne atingem obiectivul și să luptăm acolo sus. Nu vreau să vorbesc de pe acum pentru că mai este drum lung, mai sunt etape până la terminarea sezonului regulat, iar apoi vom începe play-off-ul.

Sper să fiu la fel de bine primit de fani așa cum am fost primit de colegi. Vreau să fiu primit și judecat după evoluții, nu după trecutul meu, nu după echipa la care am fost. Sunt jucător profesionist și îmi fac treaba la orice echipă voi fi”, a spus Deian Sorescu, pentru FCSB TV.