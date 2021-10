Deian Sorescu, criticat de Iuliu Mureșan: „Are nişte obligaţii în plus faţă de ceilalţi jucători”

Iuliu Mureșan (67 de ani), administratorul judiciar de la Dinamo, l-a pus la zid pe Deian Sorescu după ultimele evoluții ale fotbalistului.

Oficialul este de părere că evoluțiile slabe ale lui Sorescu au legătură cu faptul că nu a fost vândut, în ciuda ofertelor.

„Deian Sorescu este un jucător foarte bun şi important pentru Dinamo. Este căpitanul echipei, traversează o perioadă mai puţin bună ca formă. Poate că este nemulţumit pentru că nu a fost transferat. Aici este o problemă vis-a-vis de el. Trebuie să înţeleagă situaţia şi fiind căpitan, are nişte obligaţii în plus faţă de ceilalţi jucători. Trebuie să se concentreze şi să joace bine pentru a se transfera în viitoarea fereastră de transferuri. Dacă nu joci bine, nu mai eşti atractiv în următoarea fereastră de transferuri”, a spus Iuliu Mureşan pentru Fanatik.

Iuliu Mureșan a vorbit și despre înfrângerea suferită de Dinamo, în partida cu Gaz Metan, scor 2-1.

„Sunt dezamăgit de rezultat mai ales că până la faza primului gol am fost echipa mai bună. Este păcat. Când am luat cele două goluri a fost foarte greu să revenim. Am dat un gol din penalty, dar nu am reuşit să scoatem un punct. Este dezamăgire destul de mare, dar trebuie să mergem înainte. Ne motivează că am jucat bine pe cea mai mare parte a meciului”, a mai spus Iuliu Mureșan pentru sursa citată mai sus.