Deian Sorescu, supărat pe conducerea clubului: ,,Poate sunt doar o marfă”

Deian Sorescu, căpitanul celor de la Dinamo, a reacţionat după înfrângerea cu Chindia Târgovişte, scor 0-1. Fotbalistul s-a declarat foarte supărat la Buzău, deoarece situaşia sa la club nu este cea mai bună şi transmite că, de fapt, conducerea nu a avut nicio discuţie cu el.

,,Eu nu am discutat cu nimeni. Nu ştiu ce aţi auzit dumneavoastră. Am văzut prin presă, dar nu e adevărat ce am vorbit, dar nu vreau să mai întru în discuţii. Poate nu sunt dorit, poate sunt doar o marfă şi atât, n-am ce să spun. Cum mă simt? Cred că se vede pe teren, pentru că la orice clinci, la orice chestie sunt nervos

În momentul de faţă sunt la Dinamo şi joc la Dinamo până în ultimul minut, până când voi fi plecat sută la sută. Dar, până atunci, voi da totul pe teren, pentru că o fac pentru mine şi o fac pentru a mulţumi o lume întreagă. Ce îmi trebuie? Linişte! Linişte şi siguranţă. Şi au fost foarte multe probleme, dar mai bine îi întrebaţi pe cei din conducere, că ei ştiu mai bine.

Fanii nu ştiu adevărul. De asta şi suntem unii cu psihicul la pământ, unii poate mai putem, unii poate nu au mai putut şi au plecat. Poate s-a rezolvat cu unii jucători, poate s-o fi rezolvat, dar cu mine, personal, nu s-a rezolvat absolut nimic, va spun din punctul meu de vedere.”, a declarat Deian Sorescu, la finalul jocului cu Chindia Târgovişte.

