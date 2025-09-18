Dejan Milovanovic, fost internaţional sârb, a încetat din viaţă la doar 41 de ani

Campion în Ligue 2 în 2009 cu RC Lens, Dejan Milovanovic a decedat marţi pe terenul de fotbal, în timpul unui meci între veterani, în Serbia, relatează RMC Sport.

Milovanovic a suferit o dublă criză cardiacă în timpul unui meci de veterani disputat cu echipa Steaua Roşie Belgrad.

Potrivit presei locale, el s-ar fi prăbuşit şi şi-ar fi pierdut cunoştinţa la câteva minute după ce a marcat. Echipele de prim ajutor nu au reuşit să-l resusciteze, relatează Sport Klub.

„Racing a aflat cu profundă emoţie de dispariţia bruscă a lui Dejan Milovanovic, survenită marţi, la vârsta de 41 de ani. Jucător al echipei Sang et Or între 2008 şi 2010, mijlocaşul sârb a purtat tricoul echipei din Lens de 47 de ori. Clubul transmite sincere condoleanţe familiei şi apropiaţilor săi”, a notat miercuri RC Lens în social media.

Format la Steaua Roşie, Milovanovic s-a alăturat echipei Lens în 2008, devenind campion al Ligii 2 în 2009. Cu numărul 10 pe tricou, a disputat în total 47 de meciuri cu Lens, înainte de a-şi încheia cariera în Serbia în 2014.