Dembele a câștigat Balonul de Aur! Barcelona a avut 3 câștigători la festivitatea de la Paris

Balonul de Aur, cel mai prestigios trofeu individual din fotbal, a ajuns în 2025 la Dembele, după ce ediția precedentă a fost câștigată, de Rodri, de la Manchester City.

Aitana Bonmatí a fost desemnată cea mai valoroasă jucătoare din lume, a treia oară la rând

Pedri, mijlocașul central al celor de la Barcelona, a ratat la limită clasarea în top 10. Tânărul fotbalist spaniol s-a clasat pe locul 11 în clasamentul celor mai buni jucători ai sezonului. E nebunie totală la Paris! Fanii fotbalului s-au urcat în copaci pentru a vedea ceremonia.

Kvaratskhelia, georgianul din atacul celor de la PSG, a încheiat pe locul 12 cursa pentru Balonul de Aur. Colegul său de la Parc des Princes, Desire Doue, s-a clasat pe locul 14, în timp ce Harry Kane, golgheterul de la Bayern, a ocupat poziția 13.

Vinicius Jr., starul de la Real Madrid, nu a reușit să intre nici măcar în top 15, în timp ce Erling Haaland, atacantul celor de la Manchester City, ocupă locul 26.

Lamine Yamal, cel mai bun tânăr jucător al planetei, Vicky López, jucătoarea celor de la Barcelona, a câștigat titlul de cea mai bună tânără fotbalistă din lume, Sarina Wiegman a fost desemnată cea mai bună antrenoare la fotbal feminin, iar Luis Enrique la masculin.

De asemenea, Gigi Donnarumma a câștigat trofeul Yashin pentru portari, iar PSG la masculin și Arsenal la feminin, cele două echipe care au cucerit trofeul UEFA Champions League în acest sezon, au fost desemnate cele mai bune cluburi ale planetei.