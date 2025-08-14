Dembele, după ce a fost ales omul meciului în Supercupa Europei: „Încă ne este foame. Vrem şi alte trofee”

Atacantul echipei PSG, Ousmane Dembele, a declarat la Canal+, după miracolul de miercuri împotriva formaţiei Tottenham, că el şi colegii săi vor să câştige şi alte trofee.

„A fost dificil, este primul nostru meci. La 0-2, ne-am spus că nu mai avem timp să gândim, trebuia să marcăm un gol pentru a reveni în meci şi asta am făcut. Intrările lui Gonçalo (Ramos), Ibrahim (Mbaye) şi Kang-in (Lee) au fost foarte benefice.

Au adus multă energie şi au făcut diferenţa. Am marcat golul (prin Lee, în minutul 85), am încercat să forţăm, am egalat… La 2-2, mi-am spus că am trecut de partea cea mai grea şi că Lucas (Chevalier) va apăra loviturile de departajare şi vom câştiga (zâmbeşte). După o săptămână de antrenamente, a fost greu, dar am luat Supercupa Europei.

Am avut un sezon 2024-25 foarte bun, am câştigat cinci trofee, este excepţional. Dar încă ne este foame. Vrem să câştigăm şi alte trofee”, a spus Dembele, care a fost ales omul meciului.