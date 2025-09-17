Demitere la miezul nopții la Benfica și acord fulger cu „The Special One”

Benfica a luat o decizie radicală după eșecul surprinzător cu Qarabag, scor 2-3, din prima etapă a fazei principale din UEFA Champions League. Clubul din Lisabona l-a demis la miezul nopții pe Bruno Lage, antrenorul care îi conducea pe „Vulturi”. Președintele Rui Costa l-a informat pe tehnicianul portughez că aventura sa s-a încheiat, anunțul oficial fiind deja transmis.

În locul său, Benfica a negociat și a ajuns rapid la un acord cu Jose Mourinho, liber de contract după despărțirea recentă de Fenerbahce. „The Special One” se întoarce la clubul unde a antrenat pentru scurt timp în 2000 și va prelua conducerea echipei într-un moment important pentru sezonul european.

Jose Mourinho, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, revine în fotbalul portughez și la Benfica, echipă de UEFA Champions League. Demis de Fenerbahce la finalul lunii august 2025, Mourinho a plecat cu o compensație de 9 milioane de euro, iar suma totală încasată din demiteri de-a lungul carierei sale a depășit 100 de milioane de euro – mai precis, 103,5 milioane €.