Denis Alibec a recunoscut care este regretul carierei sale: ”A fost marea mea greșeală”

Denis Alibec și-a petrecut o perioadă de timp la Inter Milano și ar fi putut să aibă niște perfomanțe incredibile. Cu toate acestea, atacantul a disputat doar două partide în tricoul ”nerazzurrilor”, de care s-a despărțit în 2014, când a semna cu Astra.

Jucătorul a vorbit despre cariera sa într-un interviu pentru eAD, deținătorul de drepturi al meciurilor din SuperLigă. Astfel, Alibec a dezvăluit care este cel mai mare regret al său.

„Am mai multe. În ultimul timp, am un regret foarte mare cu EURO. Pentru că m-am operat fix înainte. Eram titular înainte să mă operez, după care am jucat foarte puțin la EURO și asta m-a marcat. Mi-aș fi dorit să joc mai mult și să îmi ajut echipa mai mult decât am făcut-o.

Cu siguranță plecarea în Italia e cel mai mare regret. Acolo a fost marea mea greșeală. Eram văzut foarte bine, eram cel mai bun tânăr de la Primavera în momentul acela și am ales să plec în Belgia, care mi-a făcut foarte mult rău.

După, perioada de la FCSB a fost al doilea tren din carieră unde puteam să cresc foarte mult. Eram extrem de bun, zic eu, în perioada aceea. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat și am luat-o din nou de la zero”, a spus Alibec.