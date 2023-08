Denis Alibec e convins că Farul va impune ritmul la Tallinn: „Ne-am recăpătat ritmul de anul trecut”

Echipa Farul Constanța, are prima șansă la calificarea în play-off-ul Conference League, după 3-0 acasă cu Flora Tallinn.

„Ne-am recăpătat ritmul de anul trecut”, a spus Denis Alibec după Farul – Flora Tallinn 3-0

Campioana României a luptat pentru victorie, ultimele două goluri fiind marcate în minutele 80 (Constantin Budescu) și 90+5 (Diogo Queiros).

Dacă se califică, echipa manageriată de Gheorghe Hagi va întâlni pierzătoarea dublei din turul 3 preliminar al Europa League, dintre Qarabag și HJK Helsinki. Echipa azeră s-a impus în tur cu 2-1, iar returul din Finlanda se joacă pe 17 august, de la ora 19:00.

Autorul primului gol al Farului, Denis Alibec, este convins că echipa de la malul mării nu va avea emoții în retur.

„Am avut obiectivul să înscriem 3 goluri. Suntem fericiți, chiar dacă mai puteam marca. Am avut câteva ocazii foarte mari, dar și ei ne-au pus probleme. Suntem bucuroși că nu am primit gol, în primul rând.

Am căpătat un pic de experiență, ne-am recăpătat ritmul de anul trecut și ușor, ușor, arătăm ca Farul campioana României.

Suntem foarte fericiți că-i avem pe suporteri alături de noi. Le mulțumim și cu siguranță vor veni și la Tallinn.

Ne vom impune jocul la Tallinn. Dacă vom juca defensiv, cu siguranță vom avea mult mai multe probleme. Avem jucători foarte buni, care știu să facă diferența”, a afirmat și Alibec.

UEFA încă nu a anunțat pe site-ul oficial în ce zi și la ce oră va avea loc meciul retur.