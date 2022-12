Denis Alibec, fără cuvinte după ce echipa lui a pierdut cu 0-4 în fața unei noi promovate: ”Nu a funcționat nimic!”

Echipa FC Hermannstadt a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Farul Constanţa, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii. Este cea mai categorică înfrângere a Farului în acest sezon, în care este lider în Superligă.

În primul meci oficial disputat pe noul stadion din Sibiu, FC Hermannstadt a reuşit o victorie surprinzătoare, la scor, în faţa liderului din Superligă, echipa lui Gheorghe Hagi, Farul Constanţa.

Farul a primit gol inclusiv în minutul 90+4, iar scorul final a fost 4-0.

La finalul meciului, Denis Alibec a oferit mai multe declarații.

”Nu a funcționat nimic. Nu contează pasele. Am vorbit de la început să nu luăm gol. Știam că vor începe tare. Trebuia să fim mai motivați decât ei. Suntem pe primul loc și fără motivație nu putem rămâne acolo.

Nu ne-a afectat atmosfera, am jucat în Giulești, am jucat la U Cluj, nu cred că acesta a fost motivul.

Pe noi ne supără că am pierdut, că nu am reușit să ne impunem jocul și să marcăm. Suntem o echipă ofensivă, este un dezastru că am pierdut cu 0-4”, a declarat Denis Alibec la finalul meciului.