Denis Alibec, luat în colimator de Basarab Panduru după meciul cu Belarus: „Bombănea de când venea spre banca de rezerve!”

Denis Alibec a fost trimis de Edi Iordănescu în teren încă din primul minut contra Belarusului. Atacantul român nu a reușit să înscrise sau să ofere vreun assist.

Vârful de 32 de ani a revenit la atitudinea care l-a consacrat. Acest aspect a fost identificat de Basarab Panduru. Iată cum l-a criticat analistul TV.

„Bombănea de când venea spre banca de rezerve!”

„Alibec nu mi-a plăcut, pentru că nu vreau să mai văd niciodată la echipa naţională un jucător care dă din mâini. Nu ai voie să ridici mâna, să nu alergi. Nu mi-a plăcut. Bombănea de când venea spre banca de rezerve, atunci când a fost schimbat. Nu dă bine. Nu este OK să fii nemulţumit de colegi. Am crezut că am terminat cu astea”, a spus Basarab Panduru, potrivit orangesport.ro.