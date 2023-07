Denis Alibec nu are dubii înaintea Supercupei României: „Vom demonstra încă o dată că suntem cei mai buni”

Primul meci al sezonului 2023/2024 are loc mâine, de la ora 20:00, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, între Farul și Sepsi.

„Vom demonstra încă o dată că suntem cei mai buni”, recunoaște Denis Alibec

Campioana și câștigătoarea Cupei României se întâlnesc pentru a-și disputa Supercupa României. trofeul este deținut de echipa din Sfântu Gheorghe, care la ediția trecută a învins CFR Cluj cu 2-1.

Denis Alibec, vedeta echipei manageriată de Gheorghe Hagi, este convins că Farul va demonstra că este cea mai bună din România, la fel ca în sezonul trecut al Superligii.

„Suntem pregătiţi pentru acest trofeu, pentru înfruntarea cu Sepsi şi sperăm să facem un meci cât mai bun.

Suntem foarte încrezători după ce sezonul trecut am reuşit să câştigăm titlul, am demonstrat că suntem cei mai buni din România şi sperăm să o facem în continuare. Toţi suntem pregătiţi de luptă.

Noi sperăm să câştigăm în 90 de minute, nu avem nevoie să jucăm 120 de minute. Cei de la Sepsi nu sunt favoriţi, iar lucrul acesta o să îi ajute un pic. Dar noi suntem pregătiţi pentru ei, mâine vom demonstra încă o dată că suntem cei mai buni. Cel mai frumos lucru e să ridici trofeul”, a spus el.

Denis Alibec are oferte de transfer, dar vrea să rămână la Farul

Atacantul a dezvăluit că are oferte de transfer, dar a subliniat că deocamdată nu se gândeşte la plecarea de la Farul.

„Sepsi este o echipă foarte bună, a arătat asta şi în campionat. Noi am avut meciuri grele cu Sepsi. Mâine cine va fi mai în formă va câştiga. Vrem să câştigăm Supercupa pentru noi, pentru Constanţa şi pentru a ne da încredere înaintea meciului din Champions League.

Pentru noi urmează nişte luni grele, pentru că vom juca pe două fronturi, campionat şi cupe europene, dar cred că ne vom descurca”, a adăugat Denis Alibec.

„Au venit oferte de transfer, dar am avut o discuţie cu domnul Hagi şi vom vedea pe parcurs ce va fi. Eu mă concentrez pe ce am de făcut aici, la Farul. Mi-am dorit să vin aici, cred că s-a văzut asta în determinarea pe care am avut-o sezonul trecut.

Deocamdată nu m-am gândit la plecare, vom vedea ce va fi. Sper să fac alegerea potrivită”, a încheiat atacantul.