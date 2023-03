Denis Alibec, reacție savuroasă după victoria cu Rapid: „Mă bucur pentru Mazilu! Cred că îl băteam dacă nu intra mingea în poartă!”

Farul s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Rapid în ultimul meci al sezonului regulat.

Denis Alibec, atacantul formației dobrogene, a vorbit la finalul partidei. Acesta a comentat reușita colegului său, Mazilu, dar și preluginrea de contract.

„Mă bucur pentru Mazilu! Cred că îl băteam dacă nu intra mingea în poartă!”

„Mă bucur că am reușit să terminăm campionatul pe primul loc. Urmează zece finale și sper să le câștigăm pe toate. Am vrut să ne luăm revanșa pentru meciul din tur, când ne-au dominat. Am dat totul pe teren. Important este că am câștigat și am luat cele trei puncte.

Nu contează cine marchează sau dacă nu se dă gol din pasele mele. Sper să marchez și eu la următoarele meciuri.

Mereu am fost altruist, nu am vrut să marchez doar eu. Îmi place aici, îmi plac suporterii, îmi place grupul, sunt aproape de familie, de aceea mi-am prelungit contractul.

Nu ne gândim acum așa departe (n.red. la câștigarea campionatului). Trebuie să luăm fiecare meci în parte, să jucăm la fel cum am jucat azi și cred că ne putem bate la campionat.

Va fi un play-off foarte greu, frumos, toate echipele se vor încurca reciproc, sperăm să le ocolim și să rămânem pe primul loc.

Mă bucur pentru Mazilu că a marcat din nou. Cred că îl băteam dacă nu intra mingea în poartă. Glumesc, îi doresc să o țină tot așa”, a spus Denis Alibec, după ce a învins Rapidul.