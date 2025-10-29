Denis Alibec și David Miculescu, show cu un scuter electric pe străzile din Bistrița înainte de meciul din Cupa României Betano: „Ia uite, are viteze, mă!”

FCSB joacă în această seară, în deplasare, cu Gloria Bistrița, în runda cu numărul 1 din Cupa României. Roș-albaștrii au ajuns cu o zi înainte la hotel, iar elevii lui Elias Charalambous au vizitat centrul orașului. David Miculescu și Denis Alibec, total relaxați, s-au dat și pe scuter.

Roș-albaștrii au ajuns la Bistrița cu o zi înainte de meciul din Cupa României Betano

Interesul pentru partida dintre Gloria Bistrița și FCSB este unul uriaș. Biletele s-au vândut ca pâinea caldă și se anunță o atmosferă de senzație. De ani buni, formația ardeleană nu a mai primit vizita unor echipe de top din Superliga României.

Roș-albaștrii au profitat la maximum de câteva ore libere și au vizitat centrul orașului. Jucătorii lui Elias Charalambous au fost vedetele serii. Fanii care i-au reperat în Bistrița au cerut fotografii și autografe de la campionii României.

David Miculescu și Denis Alibec s-au dat cu scuterul cu 24 de ore înainte de Gloria Bistrița – FCSB

Ba mai mult, Denis Alibec și David Miculescu s-au urcat împreună pe un scuter și s-au plimbat prin oraș. „Ia uite, are viteze, mă!”, a strigat cel din urmă. Tavi Popescu nu a avut la fel de mult curaj. El doar i-a privit pe colegii săi.

El ar putea prinde minute bune în meciul cu Gloria Bistrița, întrucât Elias Charalambous, mai mult ca sigur, își va menaja titularii, având în vedere programul aglomerat al celor de la FCSB.