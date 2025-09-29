Denis Drăguș a fost sunat de Mircea Lucescu: „Îmi pare rău și mie”

La scurt timp după accidentarea suferită, Denis Drăguș a purtat o discuție cu selecționerul primei reprezentative, Mircea Lucescu.

Antrenorul a vrut să știe exact care este starea fotbalistului, întrucât la orizont e un meci de foc cu Austria.

„Aproape că am izbucnit în plâns. Mă gândeam că e atât de aproape meciul cu Austria. Durerea nu a fost atât de mare, dar a fost un sentiment de dezamăgire. Eu voi face tot ce ține de mine să joc în meciul cu Austria. Rămâne de văzut ce decizie va lua staff-ul medical. Nu pot face nimic de capul meu.

(n.r. Ce ai vorbit cu Mircea Lucescu?) M-a întrebat exact ce am pățit. M-a sunat după ce a văzut accidentarea. M-a întrebat care e situația. Am vorbit cu el legat de ceea ce se poate face. Îmi pare rău și mie. Chiar era nevoie de toți jucătorii apți. E un meci important. Nu știu…”, a explicat fotbalistul.