Denis Drăguş a rupt blestemul! Goluri de mare atacant în Cipru – România. De când nu mai marcase „tricolorul”

România a avut un start excelent de meci cu Cipru. „Tricolorii” au marcat de două ori în primele 18 minute în deplasarea de la Nicosia prin Denis Drăguş, atacantul care a fost foarte contestat în actualele preliminarii.

Atacantul transferat în această vară la Eyupspor a rupt blestemul meciurilor fără gol marcat şi a deschis scorul în minutul 2. A profitat de o pasă moale înapoi a ciprioţilor, l-a driblat pe portar şi a trimis în poarta goală.

A fost prima reuşită după o pauză de patru luni pentru atacantul naţionalei României. Denis Drăguş a înscris ultima dată într-un meci Fenerbahce – Trabzonspor 4-1, disputat pe 6 aprilie 2025.

La naţionala României hiatul a fost şi mai mare. Ultima reuşită în „galben” a venit pe 15 octombrie 2024 în Lituania, scor 2-1. Atunci, Drăguş a marcat golul victoriei naţionalei „tricolore”.

Două goluri care l-au eliberat pe Denis Drăguş, care a ratat ocazii importante în precedentele meciuri ale naţionalei. Atacantul a fost criticat mai ales după meciul cu Bosnia-Herţegovina, pierdut cu 0-1 de „tricolori”, pentru ocaziile irosite.