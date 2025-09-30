Denis Drăguș, în lacrimi după accidentare: „Mi-e frică să nu ratez meciul cu Austria!”. Ce mesaj i-a transmis selecționerului Mircea Lucescu

Atacantul român Denis Drăguș a trăit clipe dificile după ce s-a accidentat în finalul partidei Eyupspor – Goztepe, scor 0-0, din etapa a 7-a a Superlig. Fotbalistul de 26 de ani a părăsit terenul în minutul 85, vizibil afectat, accidentarea riscând să-l țină departe de meciurile decisive ale naționalei cu Moldova și Austria, programate pe 9 și 12 octombrie.

Internaționalul mărturisește că durerea a fost accentuată în noaptea de după accidentare, însă acum starea sa s-a mai îmbunătățit, dar nu știe dacă va fi apt pentru “tricolori”.

„Chiar în momentul în care am simțit pe teren că e ceva destul de serios, m-am gândit la meciul cu Austria. În cursul zilei de azi, împreună cu doctorul de aici și echipa medicală, vom lua o decizie. Vom ține legătura și cu doctorul echipei naționale și vom vedea cât de lungă va fi recuperarea. Mi-e frică!

M-a durut prima zi. În seara respectivă mă cam durea. Acum e ceva mai ok. Sper să îmi pot reveni cât mai repede. Chiar nu știu dacă o să fiu apt sau nu. Nu știu. După meci eram foarte pesimist. Mă durea destul de tare.

Eu nici nu am avut parte de multe accidentări ca să îmi pot da seama cât e de grav. Nu am vrut să mă gândesc la varianta că nu voi fi la națională. Până nu mi se va spune clar, eu nu mă gândesc. Încerc să fiu pozitiv. Nu știu ce să zic.

Voi face tot ce ține de mine să fiu apt cât mai repede. Depinde ce decizie se va lua în privința mea. Nu vreau nici să îmi fac așteptări prea mari și să fiu dezamăgit, dar nici nu vreau să fiu prea pesimist.

Sunt 50-50. Sper să fie bine. Chiar așteptam să vină convocarea. Gândul meu era din ce în ce mai mult spre meciul cu Austria. Jucăm acasă. E un meci atât de important. Abia așteptam”, a declarat Denis Drăguș potrivit fanatik.ro.

Selecționerul Mircea Lucescu a reacționat imediat și l-a sunat personal pe Drăguș după accidentare, arătându-și îngrijorarea și dorința ca jucătorul să poată reveni cât mai repede.

„Aproape că am izbucnit în plâns. Mă gândeam că e atât de aproape meciul cu Austria. Durerea nu a fost atât de mare, dar a fost un sentiment de dezamăgire. Eu voi face tot ce ține de mine să joc în meciul cu Austria. Rămâne de văzut ce decizie va lua staff-ul medical. Nu pot face nimic de capul meu.

(n.r. Ce ai vorbit cu Mircea Lucescu?) M-a întrebat exact ce am pățit. M-a sunat după ce a văzut accidentarea. M-a întrebat care e situația. Am vorbit cu el legat de ceea ce se poate face. Îmi pare rău și mie. Chiar era nevoie de toți jucătorii apți. E un meci important. Nu știu…”, a mai spus Drăguș.