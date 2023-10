Denis Drăguș știe ce s-a întâmplat la Belarus-România 0-0: „Au tras de timp din minutul 1!”

Denis Drăguș, convocat surpriză de Edi Iordănescu pentru acțiunea naționalei din această lună, a vorbit imediat după Belarus-România 0-0.

Fotbalistul consideră că adversarii au tras de timp încă de la început și astfel le-au creat un meci greu „tricolorilor”. Iată cum a explicat rezultatul.

„Au tras de timp din minutul 1!”

„Încă nu s-a terminat, rămânem pozitivi, tragem concluziile după meciul ăsta, mergem să luăm 3 puncte cu Andorra și cred că avem puterea să batem și Israelul și să mergem la Campionatul European.

Cred că trebuie să luptăm până în ultima secundă, să suferim iar la final calificarea să fie mai dulce. Noi toți credem, trebuie să fim pozitivi.

Astăzi pur și simplu nu a intrat mingea în poartă. Am fost mereu acolo, în jumătatea lor, am recuperat mereu mingea a doua, am pus presiune, dar ultimul șut, ultima pasă nu au funcționat. Ei s-au apărat foarte bine, au tras de timp din minutul 1 și nu am reușit să dăm gol”, a declarat Denis Drăguș, conform GSP.ro.