Dennis Man a dat pasa decisivă la golul victoriei în Excelsior – PSV Eindhoven 1-2

Atacantul român Dennis Man a fost autorul pasei decisive la golul prin care PSV Eindhoven s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, la Rotterdam, 2-1 cu Excelsior.

„Tricolorul” a intrat în minutul 70, iar după câteva zeci de secunde s-a remarcat

Szymon Wlodarczyk a deschis scorul în minutul 13, pentru Excelsior Rotterdam, însă bucuria de pe stadionul Woudestein a durat puţin, pentru PSV a egalat după numai şase minute, prin Joey Veerman.

Ricardo Pepi s-a accidentat în tabăra oaspeţilor şi a fost înlocuit în minutul 32, iar managerul Peter Bosz a decis să îl trimită în teren şi pe atacantul român Dennis Man.

Tricolorul a intrat în minutul 70 şi două minute mai târziu a dat pasa decisivă din care Ismael Saibari a marcat golul victoriei oaspeţilor.

Excelsior – PSV Eindhoven s-a terminat 1-2 şi echipa lui Man este lider, deocamdată, cu 16 puncte, tot atâtea câte are şi Feyenoord, echipa de pe locul al doilea, dar care a jucat un meci mai puţin. Excelsior e pe locul 15, cu şase puncte.