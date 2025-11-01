Dennis Man a făcut spectacol pentru PSV: gol și pasă de gol

Atacantul român Dennis Man a dat un gol și o pasă de gol pentru PSV Eindhoven, care a învins-o pe Fortuna Sittard cu scorul de 5-2, vineri seara, pe Philips Stadion

„Tricolorul” a semnat a patra reușită pentru campioana Olandei

Meciul a contat pentru etapa a 11-a a primei ligi olandeze de fotbal, iar campioana Olandei a deschis scorul prin marocanul Ismael Saibari (17), cu o lovitură de cap din centrarea lui Man.

Saibari a reușit dubla (28), iar Man a înscris chiar înainte de pauză, cu un șut la colțul scurt (45+2). Americanul Ricardo Pepi (82) și Guus Til (90+6) au mai înscris pentru PSV, în timp ce golurile oaspeților au fost semnate de Justin Lonwijk (68) și de Jak Sierhuis (89).

Man, care a jucat 77 de minute, are două goluri marcate în 7 partide în Eredivisie, pe lângă cele 2 goluri înscrise în 3 partide în Champions League.

PSV ocupă primul loc în Eredivisie, cu 28 de puncte (11 jocuri), urmată de Feyenoord, 25 p (10 j), AZ Alkmaar, 21 p (10 j), Ajax, 19 p (10 j), etc.