Dennis Man a fost avertizat: „N-o să fie uşor”

Basarab Panduru (55 de ani) i-a oferit un sfat lui Dennis Man (26 de ani), după transferul acestuia în Olanda, la PSV.

„Mi se pare că e bine pentru el. O echipă care marchează în campionat în jur de 90 sau 100 de goluri și care a câştigat campionatul cu greu. E bine pentru el, n-o să fie uşor, acolo sunt jucători și în stânga şi în dreapta.

L-au cumpărat şi pe băiatul lui Van Bommel (n.r. – Ruben Van Bommel), a şi dat gol. Îl au pe Perisic pe partea stângă. El joacă şi în dreapta, şi în stânga. În dreapta a făcut istorie şi la echipa naţională, acolo e postul lui”, a declarat Basarab Panduru, potrivit orangesport.ro.