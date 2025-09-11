Dennis Man, criticat după debutul la PSV Eindhoven: „Nu a convins încă, dar în România sunt înnebuniți după el”
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 11 septembrie 2025, ora 10:50,
Transferat recent la PSV Eindhoven pentru 8,5 milioane de euro de la Parma, Dennis Man nu a reușit să impresioneze în primele sale două apariții pentru noua sa echipă, de fiecare dată fiind schimbat la pauză, atât în meciul cu Groningen, cât și cu Telstar.
Performanțele modeste l-au adus în atenția analiștilor olandezi, iar Hans Kraay Jr. a comentat franc despre forma atacantului român.
Hans Kraay Jr. a declarat că, deși în România Dennis Man este foarte apreciat, la PSV încă nu a demonstrat calitățile care să justifice așteptările.
„Trebuie să fiu sincer, Dennis Man nu m-a convins încă, dar în România sunt înnebuniți după el. Așa că spun: «Ai răbdare, Hans»”, a spus analistul, potrivit psvfans.nl.