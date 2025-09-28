Dennis Man, decisiv pentru PSV! Antrenorul Peter Bosz îl laudă după victoria cu Excelsior

Dennis Man a impresionat la PSV Eindhoven, fiind remarcat de antrenorul Peter Bosz după ce a oferit pasa decisivă în victoria campioanei Olandei împotriva celor de la Excelsior, scor 2-1

În minutul 72, Man a sprintat pe banda dreaptă și i-a pasat perfect lui Ismael Saibari, care a marcat golul victoriei. La finalul meciului, Peter Bosz a subliniat contribuția decisivă a jucătorului român:

„Este foarte pozitiv faptul că Ismael ajunge des în poziții de gol, dar uneori este prea impulsiv. Trebuie să-și păstreze calmul pentru a trimite mingea în poartă. De data aceasta nu a fost atât de dificil, deoarece Dennis a făcut o treabă excelentă.

Dacă Ismael va reuși acest lucru, va marca mult mai mult. Cu siguranță va reuși. Astăzi a avut și ocazii mari”, a spus Bosz, potrivit psvinside.nl.

La rândul său, Dennis Man a declarat pentru contul oficial de Youtube al clubului PSV:

„(n.r: Dennis, felicitări. Care au fost gândurile tale atunci când arbitrul a fluierat sfârşitul meciului?) În primul rând, mulţumesc. Sunt fericit. Cred că a fost un meci greu, dar în final am făcut o treabă grozavă şi am luat toate punctele.

(n.r: Ce a făcut meciul unul dificil?) De fiecare dată când joci în deplasare e un meci greu. Toată lumea vrea să ne învingă. Suntem fericiţi că am obţinut victoria”, a declarat Dennis Man după victoria echipei sale.