Dennis Man, decisiv pentru PSV după ce a devenit „rezervă de lux”: „Sunt fericit, voi da totul pentru echipă!”

Dennis Man își continuă parcursul la PSV cu determinare, chiar dacă rolul său a devenit mai degrabă cel de „rezervă de lux” pentru moment. Românul de 27 de ani, transferat în această vară de la Parma pentru 9 milioane de euro, a demonstrat din nou că poate face diferența chiar și atunci când intră de pe bancă.

Introdus în minutul 70 al meciului Excelsior – PSV, scor 1-2, Man a reușit să ofere assistul decisiv care a adus victoria echipei sale.

La final, internaționalul român a declarat că este motivat să profite de fiecare șansă primită: „Meciurile în deplasare sunt mereu dificile, dar suntem fericiți pentru victorie. Când sunt rezervă, abia aștept să intru, știu că pot ajuta. Prima mea atingere a fost pasa decisivă către Saibari. Am fost fericit și sper să continui așa”, a spus Man.

Performanța lui Man a fost remarcată și de antrenorul Peter Bosz, care a subliniat aportul esențial al românului la golul decisiv: „Dennis a făcut o treabă excelentă. Este foarte pozitiv că Ismael ajunge des la finalizare, iar de data aceasta, cu ajutorul lui Man, a reușit să marcheze. Sunt convins că va mai reuși asemenea faze”.