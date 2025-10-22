Dennis Man, după dubla care l-a făcut erou pentru PSV: „Știu că pot ajuta enorm această echipă”

Dennis Man traversează un moment important în tricoul lui PSV Eindhoven. Internaționalul român a fost eroul victoriei uriașe obținute de olandezi în fața lui Napoli, scor 6-2, în grupele Champions League. Cu două goluri și o prestație de gală, Man a fost desemnat omul meciului, primind nota 8.2 din partea platformei flashscore.ro.

„Cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine. E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”, a spus Dennis Man, radiind de bucurie după meciul de la Eindhoven.

Primul său gol în UEFA Champions League a venit în minutul 54, după o acțiune spectaculoasă construită de Mauro Junior, iar la scorul de 4-1, Man a reușit dubla cu un șut puternic din afara careului. Evoluția sa vine într-un moment excelent și pentru naționala României, care mizează pe forma sa de excepție înaintea partidelor din preliminariile pentru Euro 2028.