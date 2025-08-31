Dennis Man, dur criticat după noua prestație slabă la PSV: „Unul dintre cei mai slabi jucători, invizibil în prima repriză

Dennis Man, titular la PSV, a fost din nou criticat dur de presa olandeză după o nouă prestație sub așteptări. Transferat în această vară de la Parma pentru 8.5 milioane de euro, Man a fost titularizat de antrenorul Peter Bosz în partida cu nou-promovata Telstar, dar a fost schimbat la pauză pentru a doua oară consecutiv, după o primă repriză slabă.

În meciul disputat pe Philips Stadion, Man nu a reușit să creeze pericol sau să treacă de adversari, fiind considerat unul dintre cei mai slabi jucători ai echipei. Scorul la pauză a fost 1-0 în favoarea Telstar, iar antrenorul a decis să-l înlocuiască pe Man cu bosniacul Esmir Bajraktarevic, care a avut mai multe ocazii în scurt timp.

Criticile au fost aspre:

„Man a fost unul dintre cei mai slabi jucători ai lui PSV, nereuşind să treacă de nimeni pe partea sa.