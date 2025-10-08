Dennis Man, lăudat în Olanda: „Jucător de clasă internațională” după gol și assist la PSV!

Dennis Man a atras atenția presei olandeze după prestațiile excelente la PSV, fiind elogiat de Kenneth Perez, fost atacant la Ajax și PSV, și dublu campion în Eredivisie. Perez consideră că internaționalul român are calități de jucător de top.

După două meciuri ca titular, Man a marcat primul gol pentru PSV și a oferit un assist în victoria categorică cu Excelsior, scor 4-0, cu doar câteva zile înainte să participe la cantonamentul naționalei pentru partidele cu Moldova și Austria.

„Man este un jucător de mare calitate. A trebuit să aștepte ceva timp pentru șansa sa, deoarece Ruben van Bommel juca bine în stânga, iar Ivan Perisic în dreapta.

Prin tot ceea ce face, arată că este un jucător de clasă internațională. Nu este doar un jucător de Eredivisie. Are forță și viteză. De asemenea, nu se teme să-și folosească viteza în profunzime, în loc să atace mingea.

Mi-a plăcut ce am văzut și împotriva lui Leverkusen. Este un jucător cu adevărat excelent pentru PSV pe aripa dreaptă”, a declarat Kenneth Perez, citat de fcupdate.nl.

Fotbalistul român a spus că începutul la PSV a fost dificil, dar perioada recentă i-a adus încrederea necesară pentru a reveni în prim-plan: „Ca fotbalist, ai nevoie de încredere. Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc, dar uneori ai nevoie doar de un moment bun”, a transmis Man.