Dennis Man, pregătit de duelul cu Perisic la PSV: „Este și asta o opțiune”

Dennis Man a început cu dreptul aventura la PSV Eindhoven, unde a semnat un contract valabil până în 2029, după ce clubul olandez a plătit aproximativ 9 milioane de euro, cu tot cu bonusuri, pentru transferul internaționalului român.

Imediat după oficializare, Man a participat la primul antrenament în fața fanilor din Eindhoven și a declarat că este recunoscător să debuteze într-o astfel de atmosferă:

„Nu e rău să poți începe așa la noul tău club. Sunt aici exact la momentul potrivit. Sunt recunoscător că am putut să mă antrenez în fața atâtor oameni. Este o zi minunată”, a spus Man, conform Telegraaf.nl.

Întrebat de jurnaliștii olandezi despre concurența cu croatul Ivan Perisic, Man a explicat că versatilitatea îl ajută:

„Sunt un jucător rapid, căruia îi place să dribleze și să creeze ocazii pentru colegii de echipă. Am jucat de câteva ori și în banda stângă, așa că este și aceasta o opțiune.

Antrenorul nu mi-a făcut nicio promisiune. Am vorbit cu el despre echipă și despre ceea ce așteaptă de la mine. Perisic este un jucător important, dar asta nu e o problemă pentru mine. Suntem o echipă, trebuie să muncim împreună și vom lupta în fiecare meci pentru a obține victorii mari”, a explicat Man.