Dennis Man, tot mai aproape de transferul în Olanda. Ce se întâmplă cu internaționalul român la amicalul Heidenheim – Parma

Jurnalistul Gianluca Di Marzio a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere pentru trecerea lui Dennis Man la PSV Eindhoven, iar absența sa în meciul amical Heidenheim – Parma vine să întărească acest lucru.

Dennis Man, în tribună la amical Heidenheim – Parma

Parma joacă ultimul amical al verii pe terenul formației germane Heidenheim, iar internaționalul român a fost lăsat în afara lotului. Jucătorul transferat de la FCSB la începutul anului 2021 este doar în tribunele Voith Arena.

”Acesta este un semn clar că atacantul român este din ce în ce mai aproape de a părăsi Parma. Cel mai probabil, Man se va muta în Olanda pentru a juca la PSV Eindhoven. Absența sa de la meciul de astăzi este un semn clar că acordul se apropie de sfârșit.

Cariera lui Dennis Man la Parma se apropie, așadar, de sfârșit după mai bine de patru sezoane. Acum tot ce mai rămâne este fumul alb înainte de a putea trece vizita medical. După aceea, Man va putea semna contractul cu PSV și să înceapă noua sa aventură în Olanda”, a scris .