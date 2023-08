Dennis Politic, încrezător în după ce Dinamo a reușit să obțină primul punct în SuperLigă: ”Putem face treabă bună”

Dinamo a remizat în partida contra Universității Cluj, în deplasare, scor 1-1, în etapa a 4-a a SuperLigii. Golurile din acest meci au fost marcate de Dennis Politic, pentru Dinamo, în minutul 15, respectiv Daniel Popa, pentru U Cluj, în minutul 51.

Dennis Politic, marcatorul lui Dinamo din această partidă, a susținut că echipa ”alb-roșie”, cu puțin noroc, putea pleca cu toate cele trei puncte din Mediaș. Totodată, jucătorul adus de formația din Ștefan cel Mare din a treia ligă din Anglia s-a declarat mulțumit pe plan personal, după ce a reușit să marcheze primul său gol în tricoul ”Câinilor Roșii”.

”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să dau primul meu gol și sper la cât mai multe sezonul acesta. Mă bucur și pe plan colectiv că am reușit să luăm un punct. Suntem un pic dezamăgiți că, din puncul meu de vedere, puteam să luăm cele 3 puncte, dar suntem fericiți că am reușit să luăm, în sfârșit, primul punct în acest campionat.

Cu siguranță, este un pas înainte și ne bucurăm că am reușit să scoatem un egal astăzi. Nu a fost un meci ușor, a trebuit să muncim până în ultimul minut și sperăm ca de acum să luăm cât mai multe puncte”, a spus Dennis Politic, jucătorul transferat în această vară de Dinamo, la flash-interviul de după partidă.

”Cred că am demonstrat astăzi că suntem destul de puternici și ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă. După cum am spus, din punctul meu de vedere, puteam să luăm chiar cele 3 puncte astăzi. Nu s-a putut, dar, chiar și în primele 3 etape am arătat că ne batem de la egal la egal și am întâlnit echipe destul de grele. Vom vedea. Eu cred că avem un lot bun și unit și, împreună cu Mister (n.r. Ovidiu Burcă), putem face treabă foarte bună sezonul acesta”, a conchis marcatorul lui Dinamo din acest meci.