Derby-ul FCSB – Dinamo ar putea fi reprogramat din cauza alegerilor pentru Primăria București

Cel mai așteptat duel al etapei 19 din Superliga, FCSB – Dinamo, riscă să fie mutat din calendar pentru a evita suprapunerea cu alegerile locale din București, programate pe 7 decembrie.

Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a anunțat public că organizatorii iau în calcul devansarea meciului cu o zi, pe sâmbătă, 6 decembrie, pentru a lăsa duminica liberă votului cetățenilor.​

Deși programul oficial al etapei nu a fost încă stabilit, se analizează împreună cu partenerii media posibilitatea mutării derby-ului, urmând ca decizia finală privind data și ora să fie comunicată cu trei săptămâni înainte de meci. Celălalt meci care ar putea ocupa seara de duminică este FC Botoșani – Rapid sau Universitatea Craiova – CFR Cluj.​

Ultima confruntare dintre FCSB și Dinamo a încheiat seria de victorii a roș-albaștrilor, Dinamo impunându-se spectaculos cu 4-3. În contextul competitiv, rivalitatea dintre cele două echipe rămâne una dintre cele mai intense din fotbalul românesc.​

Pe scena politică, pentru funcția de Primar General al Capitalei sunt vehiculate nume precum Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), alegerile fiind așteptate să stârnească interes major în rândul bucureștenilor.