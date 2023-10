Deși a rezistat doar șapte meciuri la FCSB, nu regretă perioada petrecută acolo: „Am avut numai de învățat!”

În urmă cu doi ani, FCSB era preluată de Dinu Todoran. Tehnicianul nu avea să reziste decât șapte partide pe banca echipei bucureștene, fiind înlocuit atunci cu Edi Iordănescu, actualul selecționer al naționalei României.

Se pare că Todoran nu regretă experiența de la vicecampioana României. Iată ce a mărturisit despre aventura pe care a avut-o la cârma echipei patronate de Gigi Becali.

„Am avut numai de învățat!”

„Nu e o experiență care contează doar la CV. În perioada petrecută acolo am întâlnit oameni foarte bine pregătiți, am avut numai de învățat. Am lucrat numai cu jucători de calitate.

Orice antrenor își dorește să fie la o echipă de la cel mai înalt nivel, să aibă toate condițiile și să aibă oameni foarte bine pregătiți în jurul său. Ai numai de câștigat, sincer. Se lucrează la un nivel foarte înalt și nu poți să-ți dai cu părerea până nu ajungi acolo”, a spus Dinu Todoran, pentru Digisport.ro.